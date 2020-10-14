На «дистанционке» во Владивостоке уже 107 школьных классов и закрыто 11 групп в детсадах

В 33 школах Владивостока есть классы, переведенные на дистанционный формат обучения Фото: Мария ЛЕНЦ

107 классов в 33 муниципальных школах Владивостока на сегодня, 14 октября, переведены на дистанционный формат обучения. Также в городе закрыто 11 групп в 9 детских садах.

Причиной этого является выявление заболевших коронавирусной инфекцией среди учеников и педагогов, сообщило городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования.

По данным ведомства, в городе нет полностью закрытых школ и детсадов.

Все учреждения, где обнаружены больные, обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, осуществляется дезинфекция помещений.

СПРАВКА:

Во Владивостоке 78 муниципальных школ и 121 детский сад. Школы посещают более 60 тысяч учащихся, дошкольные учреждения — 26 тысяч детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14