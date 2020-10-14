Городу Дальнереченску присвоят почетное звание

Мемориал пограничникам, погибшим при защите острова Даманский. Фото: пресс-служба законодательного собрания Приморского края

Проект закона о присвоении городу Дальнереченску почетного звания Приморского края «Город воинской доблести» поддержал комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Законодательного Собрания региона.

Законопроект был разработан на основании краевого закона «О почетных званиях Приморского края «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести».

С этой инициативой в приморский парламент обратилась дума Дальнереченского городского округа и в сентябре на заседании депутаты рассмотрели пакет документов, подготовленный представительным органом муниципального образования.

После того как документы признали соответствующими требованиям краевого законодательства, на заключение губернатору Приморья направили ходатайство о присвоении Дальнереченску регионального почетного звания «Город воинской доблести». Глава региона инициативу поддержал.

— У Дальнереченска, который исторически является пограничным форпостом России на Дальнем Востоке, богатое боевое прошлое. Он неоднократно находился в зоне боевых действий, проходивших не только в непосредственной близости от него, но и в городской черте, — отметил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев.

Пресс-служба законодательного собрания Приморского края сообщает, что присвоение почетного звания это дань уважения и памяти воинов, погибших в районе города Дальнереченска в годы Первой мировой войны, во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, при штурме Хутоуского узла сопротивления во время войны с Японией в августе — сентябре 1945 года и в боях за остров Даманский в марте 1969 года.

По решению комитета проект закона будет рассмотрен на октябрьском заседании краевого парламента в трех чтениях.

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