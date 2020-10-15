Облачность и сильные порывы ветра - о погоде во Владивостоке на сегодня

В крае сегодня без осадков. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе небольшая облачность, но без осадков. По прогнозам синоптиков портала «Примпогода», дневные температуры воздуха колеблются в пределах +6 +15 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный. Небольшая облачность прогнозируется сегодня во Владивостоке. Осадки не ожидаются. Дневные температуры опустятся до +10 +12 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня порывами до сильного. В Уссурийске в четверг небольшая облачность и без осадков. Днем +12 +14 градусов. Ветер западный, юго-западный умеренный вечером до сильного. Без дождей сегодня и в Находке. Синоптики прогнозируют лишь небольшую облачность. Днем +11 +13 градусов. Ветер западный, юго-западный слабый, днем умеренный.