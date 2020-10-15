Завершены поиски 16-летней Евгении Кан, без вести пропавшей в Приморье в сентябре по дорога из колледжа

Девочка пропала 15 сентября. Фото: pixabay.com

16-летняя Евгения Кан из села Черниговка пропала 15 сентября 2020 года. Девушка просто вышла из здания КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» и исчезла. Домой она не вернулась ни в этот день, ни через два. Информация о пропаже подростка поступила к волонтерам «Примпоиска». Активисты сперва разместили информацию об исчезновении девочки в сети, чтобы об этом узнали, как можно больше людей. Они также указали, что в день пропажи на ней были: черные джинсы, черная футболка, черная толстовка и черные кеды. За днями шли и недели, а о том, где находится Евгения, никто так и не знал. И вот спустя месяц после пропажи подростка волонтеры объявили о завершении поисковой операции. К счастью, повод для этого радостный. Девочку нашли живой и невредимой. Активисты благодарят всех неравнодушных за оказанную помощь.