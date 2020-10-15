«Во дает, дама»: житель Владивостока разыскивает беременную незнакомку

Приморец помог девушке, но теперь жалеет об этом. Фото: pixabay.com

Занятное сообщение появилось в одной из групп в социальной сети. Житель Владивостока попросил администратора паблика опубликовать его сообщение. А в нем он рассказывает о том, как его обманула беременная незнакомка. «Беременная девушка, которая в 23:30 просила выручить 2000 взамен на перевод возле бильярдного клуба «Старый Владивосток», выйдите на связь, деньги не пришли. Есть ваша фотография, запись с камер наблюдения и запись разговора. У вас двое суток, дальше - заявление в полицию». На любопытный пост уже отреагировали десятки жителей дальневосточной столицы, которые заявили, что это не первый случай, когда беременная девушка обманывает случайных прохожих, лишая их денег. По мнению пользователей, даже ее беременность в итоге может оказаться фальшивой.