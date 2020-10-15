Россияне назвали Сбер одним из самых любимых брендов

«Пятёрочка», Сбер, YouTube, «Магнит» и «ВКонтакте» — так выглядят пять «самых любимых брендов за время пандемии COVID-19». Это удалось выяснить авторам исследования о потребительских настроениях, проведённого международной компанией BCG и исследовательским холдингом «Ромир» в сентябре.* В нём компании проанализировали отношение россиян к потреблению на фоне пандемии COVID-19, а также дали прогноз дальнейших изменений в течение шести месяцев. Выборка из 1500 респондентов репрезентирует городское население России.

По словам авторов исследования, топ-5 брендов, выбранных россиянами, отражают предпочтения потребителей в различных сферах — от покупки продуктов и банковских услуг до онлайн-контента. «Пятёрочку» как «самый любимый бренд на карантине» выбрали 25% респондентов, Сбер — 23%, YouTube — 22% и «Магнит» и «ВКонтакте» — по 21% опрошенных**.

В десятку лидеров также вошел Яндекс, у него шестое место, далее следуют OZON, Wildberries, Google и МТС.

Лаборатория СберИндекс и одноимённый портал с середины марта 2020 года еженедельно исследуют поведение потребителей, измеряя расходы в основных категориях товаров и услуг, индекс потребительской активности в сорока с лишним городах России, а также индекс туризма, демонстрирующий изменения турпотока внутри страны. Во многом выводы наших аналитиков совпадают с выводами BCG и «Ромир», несмотря на то что исследования СберИндекса основаны на данных эквайринга Сбербанка, а не на интервью респондентов.

*Исследование потребительских настроений в России (третья волна, BCG в партнерстве с Romir, сентябрь 2020 г.)

**Исследование потребительских настроений: Выберите ТОП5 своих самых любимых брендов за время пандемии COVID-19, % всех ответов.