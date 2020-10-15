РРПК объявляет операционные показатели по итогам 9 месяцев 2020 года

Общий объем вылова составил около 255 тысяч тонн, что на 6 тысяч тонн выше показателя 9 месяцев 2019 года, рекордного по объемам вылова за всю историю компании. В том числе вылов основного промыслового объекта - минтая – превысил 231 тысячу тонн, что на 10 тысяч тонн (или 5%) выше уровня аналогичного периода прошлого года. Освоено более 80% квоты на данный вид ВБР, составляющей в 2020 году 283,8 тысячи тонн.

Компания продолжила тренд на увеличение выпуска высокомаржинальной продукции глубокой переработки. Объем производства филе и фарша минтая на 16% превысил показатель 9 месяцев 2019 года. Выпуск другого высокомаржинального продукта – икры минтая – на 18% выше прошлогоднего уровня. Общий объем выпуска продукции на 5% выше, чем в 2019 году.

РРПК сохранила объем присутствия на ключевых рынках России, Китая, Кореи и Европы на уровне прошлого года. Кроме того, компания освоила новые рынки сельди - Испанию и Тунис. В текущем году икра минтая впервые поставлена на внутренний рынок. Как сообщалось ранее, география сбыта расширена также за счет поставок филе минтая в Сингапур и минтая б/г (обезглавленного) в Польшу.

«Компания работает с учетом сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Мы оптимизируем логистику, обеспечиваем беспрецедентные меры, минимизирующие риск заражения экипажей и продукции», - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.