«Бесконтакт» вдвое сократил число забытых карт в банкоматах Сбербанка

Банк начал оснащать свои банкоматы «бесконтактом» в 2017 году. Новая технология позволяет пользоваться устройством не вставляя карту. Для идентификации достаточно приложить карту или гаджет с поддержкой NFC (смартфон, умные часы или браслет) к считывателю, отмеченному значком трёх волн, и ввести ПИН-код.

Такой способ исключает риск забыть карту в банкомате. Более того, пользователи NFC-смартфонов вообще могут обходиться без физического «пластика», оплачивая покупки в торговых точках и снимая наличные с помощью смартфона, к которому привязана карта.

Сергей Мальцев, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:

«Сегодня свыше 95% банкоматов Сбербанка оснащены NFC-ридерами. Бесконтактное обслуживание не только сокращает время проведения операции, но и упрощает взаимодействие с банкоматом. Теперь клиент может быть уверен, что не забудет карту».