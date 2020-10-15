Багажник всмятку: в Артеме большегруз догнал легковушку

В результате удара у легковой машины оказалась смята вся задняя часть. Скриншот видео: Instagram-пабликпаблик dps_vl

Сегодня, 15 октября, в Артеме недалеко от остановки Красные казармы произошло серьезное ДТП. На полосе, ведущей в город, большегруз, вероятно, не соблюдавший безопасную дистанцию, догнал ехавший впереди легковой автомобиль Subaru. В результате удара у легковушки практически уничтожена задняя часть.

Несколько очевидцев, проезжавших мимо места аварии непосредственно после ДТП, сообщили, что спасатели «колдовали» над разбитой машиной со специнструментом — возможно, доставали пострадавших.

Чуть позднее пользователи сетей написали о пострадавшей в аварии женщине — пассажирке, сидевшей на заднем сидении Subaru. Еще позднее появилось сообщение, что пассажирами были мать и дочь. Девочка получила ушиб головы.

Многие из комментирующих происшествие обращают внимание на знак, ограничивающий скорость движения на этом участке дороги.

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