Радиоактивная посылка из Гонконга пришла во Владивосток

Таможенники во Владивостоке обнаружили посылку с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Фото: пресс-служба Владивостокской таможни

Посылку из Гонконга с повышенным уровнем ионизирующего излучения обнаружили сотрудники Владивостокского почтового таможенного поста Владивостокской таможни.

Во время проведения радиационного контроля почты таможенники выявили мешок с посылками, радиационный фон которого по показаниям дозиметра превышал норму в 27 раз. Среди 229 посылок, находящихся в мешке, только одна, весом менее 100 граммов, была с повышенным уровнем излучения. На ее поверхности зафиксировано наличие гамма-излучения свыше 3 мкЗв/ч. Кроме того обнаружено бета-излучение до 3690 частиц/см2 в минуту.

В сопроводительных документах к посылке указано «Gas Cylinder Equipment» — газобаллонное оборудование. Внутри посылки предположительно находится металлический элемент цилиндрической формы.

Радиоактивный груз таможенники передали на оценку в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. После проведенной оценки было принято решение о запрете ввоза посылки на территорию Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14