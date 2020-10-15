На острове Русский открылся Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий

На открытии МНИЦПЯТ к участникам обратилась директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. Фото: сайт Росатом

Госкорпорация «Росатом» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли на острове Русский Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий (МНИЦПЯТ).

Центр должен обеспечить удаленный доступ российских и зарубежных студентов, молодых ученых и специалистов к работе на исследовательских ядерных реакторах Росатома, а также стать центром разработки цифровых решений для проектов развития Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает пресс-служба Росатома.

С помощью представленных в Центре разработок в сфере искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и производственных технологий, пользователи МНИЦПЯТ смогут решать задачи моделирования объектов и окружающей их среды, экологической и климатологической ситуации на Дальнем Востоке, а также экономической базы, которая опирается на богатые ресурсы региона.

В церемонии открытия МНИЦПЯТ приняли участие заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Василий Нагибин, ректор ДВФУ Никита Анисимов, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» Алексей Дуб, заместитель генерального директора компании «Цифрум» Антон Запрягаев, представители Минкомсвязи РФ и правительства Приморского края.

СПРАВКА:

МНИЦПЯТ создан по инициативе Госкорпорации «Росатом» в рамках выполнения решения Президента РФ Владимира Путина о формировании на острове Русский Центра цифрового развития.

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