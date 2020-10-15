Девять дорог Приморья отремонтируют в 2021 году по БКАД

Почти 60 километров дорог Приморья буду отремонтированы по национальному проекту БКАД. Фото: пресс-служба Примавтодор

Перечень региональных и межмуниципальных дорог Приморья, которые будут ремонтировать в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обнародовало правительство края, в ходе пресс-конференции 15 октября.

Как рассказал руководитель краевого учреждения «Примуправтодор» Константин Дунаевский, определены девять дорог протяженностью почти 60 километров.

— Сейчас готовится проектно-сметная документация по этим объектам. Планируем уже в этом году провести торги по отбору подрядчиков, — уточнил руководитель ведомства.

Список дорог в Приморском крае, которые отремонтируют по БКАД в 2021 году:

— Шкотово—Партизанск (0-12,7 километры);

— Штыково—Ивановка—Реттиховка (0-13,5 километры, шесть участков);

— Владивосток—Находка—Суражевка—Кролевец (0-3,5 километры);

— Раздольное—Хасан (86-114 километры, два участка);

— Краскино—Госграница (3,9-13 километры, шесть участков);

— Лазо—Заповедный (0-2 километра);

— Екатериновка—Новая Сила (4-14 километры);

— Осиновка—Рудная Пристань (106-110 километры);

— Уссурийск—Раковка—Осиновка (9,4-13 километры).

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский сообщил, что дорожные объекты внутри Владивостокской агломерации будут определены с учетом мнения жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14