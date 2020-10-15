Опять более 100 в сутки: в Приморье растет число заболевших COVID-19

Общее число жителей Приморья, у которых с начала пандемии был выявлен вирус превысило 13 тысяч человек Фото: Милана СОКОЛ

101 новый инфицированный COVID-19 обнаружен в Приморском крае за минувшие сутки. Об этом сообщили на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В последний раз количество инфицированных приморцев превышало сотню человек в сутки более двух месяцев назад −2 августа.

От опасного заболевания в Приморье вчера умер еще один человек. Всего жертвами коронавируса среди местного населения стали 125 человек.

Изменилось соотношение между заболевшими жителями края и теми, кто излечивается от инфекции. Победили коронавирус за сутки лишь 43 пациента. Теперь таких людей в регионе насчитывается — 10994.

С начала октября заболеваемость в регионе выросла на 42%, а общее число жителей Приморья, у которых с начала пандемии был выявлен вирус превысило 13 тысяч человек, сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Напомнив руководителям муниципальных образований и работодателям о необходимости проведения в учреждениях элементарных мероприятий по профилактике распространения инфекции, руководитель ведомства обратила особое внимание на отношение к соблюдению сантребований в небольших населенных пунктах.

— Зачастую в поселках думают, что коронавирусная инфекция их не коснется. Однако несоблюдение элементарных мер приводит к распространению болезни и возникновению очагов COVID-19 даже в небольших населенных пунктах. В Приморском крае такие примеры есть, — заявила главный санитарный врач региона.

Губернатор Приморья вновь акцентировал внимание на необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

— Мы не сможем вернуться к нормальному режиму жизни, если не приучимся к соблюдению санитарных правил. Это единственный способ, который позволит устойчиво работать экономике, социальной сфере, предприятиям, — сказал Олег Кожемяко.

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