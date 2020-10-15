Почта России и кинофестиваль «Меридианы Тихого» провели специальное гашение новой почтовой карточки

Сегодня, в рамках 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», в почтовое обращение была выпущена открытка, посвященная столетию со дня рождения Юла Бриннера. Оттиск специального почтового штемпеля «С любовью из Владивостока» увековечил памятную дату выхода в свет новой почтовой карточки.

Изображением открытки послужил фотоснимок Владивостокского сквера и памятник великого актера. Автором памятника является Алексей Боки, он был установлен в 2012 году в дни юбилейного 10-го кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Специальное гашение почтовой открытки провели генеральный директор международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий, директор Макрорегиона Дальний Восток АО «Почта России» Максим Костин, директор музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай и гость кинофестиваля, актриса кино и театра МХТ им. Чехова Ксения Лаврова – Глинка.

«Участие Почты - это возможность поделиться впечатлениями с друзьями, коллегами - со всеми, кто в этом году не смог приехать лично. Через почтовую карточку можно доставить частичку праздника даже тем, кто находится очень далеко. Открытка - самый популярный и любимый людьми формат не только для поздравлений, но и составления истории о важных уникальных событиях», - комментирует директор Макрорегиона Дальний Восток АО «Почта России» Максим Костин.

Первая почтовая карточка отправилась с любовью из Владивостока сыну оскароносного актера Юла Бриннера – Року. Гости мероприятия также смогли подписать и отправить новую открытку для своих родных и друзей – на площадке был установлен специальный почтовый ящик. Почта России доставит почтовые карточки адресатам по России и за рубеж.

«Конечно, если бы не кинофестиваль, вряд ли мы могли сегодня представить столь значительную выставку, которая представлена здесь, в галерее «Арка», человека, который первый привез «Оскар» на нашу Дальневосточную землю. Имя его – Юл Бриннер, - комментирует генеральный директор международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий. - Сегодня эти открытки полетят по городам мира и пусть они принесут теплую весточку с Дальнего Востока».

В мире не существует более ни одного актера русского происхождения, который имел бы сразу две премии - «Оскар» и «Тони». Он родился и провел свое детство во Владивостоке. Новая открытка подтверждает тот факт, что в Приморье Юла Бриннера помнят и гордятся им.