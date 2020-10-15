Серебряные волонтеры почтили память участника войны по просьбе его дочери

Общественное движение серебряных волонтеров поддержало жительницу Уссурийска в ее желании почтить память отца, погибшего на фронте в годы Великой Отечественной войны. Долгие годы судьба ее близкого человека оставалась неизвестной, и только недавно в Калининграде была обнаружена его могила. На путешествие дочь по состоянию здоровья не решилась, а потому по ее просьбе дань уважения павшему бойцу отдала серебряный волонтер Галина Желудкова.

На поиски могилы уроженца Уссурийска Андрея Поскуя у его дочери ушли десятилетия. Захоронение участника ВОВ было обнаружено недавно у поселка Пятидорожный, который расположен на территории Калининградской области. После того, как стало известно об этом факте, женщина начала готовиться к поездке, но заболела, а потому обратилась к представителю движения серебряных добровольцев с просьбой, чтобы Галина Желудкова поклонилась отцу от имени дочери.

«Дети искали его на протяжении многих лет. Но сгорели документы. Уже нет в живых детей. Только бабушка, Ольга Андреевна, которая, наконец, в этом году могла бы приехать на могилу отца, но заболела», - отметила Галина Дмитриевна.

Она занимается волонтерской деятельностью около сорока лет и сегодня продолжает помогать всем нуждающимся. Женщина поддерживает пожилых людей и бездомных, готовя для них пищу и покупая им одежду. Также она собирает различные истории из жизни – значительная часть этих рассказов посвящена теме войны – и коллекционирует различные игры прошлого.

Со своим проектом «Игры моего детства» она посещает российские города. На этот раз, чтобы почтить память бойца Галина Желудкова привезла пригоршню земли из братской могилы в Уссурийске. В следующем году она планирует вернуться в Калининградскую область, но уже вместе с дочерью Андрея Поскуя.

Также в рамках своей поездки волонтер подарила областному дому ветеранов куст багульника (Рододендрон Шлипенбаха) от приморских ветеранов, который сразу же был посажен на территории учреждения. Розовое дерево Галине Дмитриевне передал депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков после ее обращения к парламентарию в рамках недавней недели приемов, посвященной Международному дню пожилого человека.

Отметим, что свою деятельность серебряные добровольцы ведут в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение», целью которого является создание условий для активного и здорового долголетия. Это реализуется через организацию различных форм занятости и отдыха для представителей т.н. серебряного возраста. К¬оординатором проекта в Приморье является депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков.

«В своей работе серебряные добровольцы уделяют большое внимание сохранению исторической памяти. Благодаря им многие семьи узнали, где покоятся их родственники, погибшие в годы войны. Подвиг советского народа объединяет разные поколения и регионы нашей большой страны – и розовое дерево, которое Галина Дмитриевна привезла в подарок калининградским ветеранам от приморцев, также по-своему символизирует это единство», - отметил Владимир Новиков.