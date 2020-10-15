Штраф в миллион рублей может заплатить магазин во Владивостоке за обслуживание покупателя без маски

Проверка административной комиссии в торговом центре "Маяк". Фото: ИА PrimaMedia

Члены административной комиссии во Владивостоке во время очередного рейда по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований проверили торговые точки в районе Эгершельда.

В торговом центре «Маяк», расположенном на Крыгина, 15а, выявлен случай обслуживания покупателя без маски. На юридическое лицо составлен протокол осмотра, а позже оформят протокол об административном правонарушении. Эти материалы направят в суд.

— Юридическому лицу, на которого мы сегодня составили протокол осмотра и выявили нарушение, грозит административный штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, — рассказал ИА PrimaMedia консультант отдела информационно-организационной правовой работы управления торговли министерства промышленности Приморского краю Денис Абакумов.

Еще в нескольких точках торгового центра проверяющие также обнаружили нарушения, такие как неправильное заполнение журналов термометрии и обработки помещения, отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции.

Во Владивостоке, как и раннее, за соблюдением режима повышенной готовности следят 17 административных комиссий. Сейчас, помимо торговых организаций, проверки проводятся в общественном транспорте, предприятиях общепита, подъездах жилых домов и других общественных местах.

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