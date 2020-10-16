Можно расслабиться: в Приморье ожидается теплый уик-энд

В предстоящие выходные дни теплая погода вновь вернется в Приморье Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В выходные дни, 17 и 18 октября, погода вновь порадует жителей Приморья теплом.

В субботу край окажется под влиянием теплого сектора фронтальной зоны. После похолодания, наступившего в рабочие будни, температурный фон начнет расти. Как сообщает пресс-служба Примгидромета, минимальная температура ожидается в основном положительная: +1...+8 °С. Небольшой мороз, 0...-3 °С, возможен только на востоке края. Днем воздух будет прогреваться до +12...+19 °С.

В воскресенье атмосферное давление начнет падать, подойдут малоактивные атмосферные фронты. Существенных осадков не ожидается, хотя и увеличится количество облаков. Уменьшится ночное выхолаживание. Минимальные температуры повысятся еще на 1 — 4 градуса. День обещает быть немного теплее субботы — в некоторых районах края воздух прогреется до +20 °С.

Владивостоку уик-энд готовит классическую теплую приморскую осеннюю погоду без осадков.

В субботу ночью температура +6...+8 °С, днем будет +14...+17 °С.

В воскресенье облачность временами будет закрывать небо, но температурный фон повысится на 1 — 2 градуса, +15...+18 °C.

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