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Древняя Греция на Русском острове: троянский конь появится в бухте Аякс

Благоустройство одного из пляжей Владивостока мэрия планирует начать в следующем году
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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На пляже бухты Аякс на Русском острове собираются создать тематическую зону "Троянский конь"

На пляже бухты Аякс на Русском острове собираются создать тематическую зону "Троянский конь"

Фото: Администрация Владивостока

Благоустроить пляж в бухте Аякс на Русском острове планируют власти Владивостока. Работы по приведению территории в цивилизованный вид должны начаться в следующем году. По заказу Дирекции общественных пространств города уже разработана концепция развития пляжа.

— Пляж Аякс — довольно популярное место отдыха на острове Русский. Но разработчики концепции благоустройства территории обнаружили здесь достаточно много проблем. Это, например, отсутствие функционального зонирования и навигации, затрудненный доступ к территории, узкая береговая линия, устаревшие объекты инфраструктуры, низкое качество малых архитектурных форм, — рассказал руководитель Дирекции Салават Галиев.

Визуализация входной зоны пляжа Аякс

Визуализация входной зоны пляжа Аякс

Фото: Администрация Владивостока

Концепция развития предлагает разделить территорию пляжа на несколько функциональных зон, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Во входной зоне с парковкой на 140 машино-мест разместятся павильоны кафе и магазина, ресторан с террасой, теневые навесы для пикника и барбекю, а также здание администрации и КПП. Там же поставят входную стеллу, панель навигации и большие трехмерные буквы АЯКС.

Зона набережной протянется через всю территорию. Ее сформируют из бетона. Параллельно набережной создадут велодорожкой. В центре территории разместится пляжная зона со смотровой площадкой и круглым пирсом с детским бассейном. Там же будут находиться раздевалки, душевые, спасательная вышка, медпункт, туалет и пункты проката водного инвентаря.

В центре пляжа Аякс расположится круглый пирс с детским бассейном

В центре пляжа Аякс расположится круглый пирс с детским бассейном

Фото: Администрация Владивостока

В детской зоне, примыкающей к пляжу обустроят площадки для игр с песком и лазы. Кроме того, в тематической зоне «Троянский конь» юным отдыхающим расскажут о греческой мифологии, легенде о Трое и древнегреческом герое Аяксе.

Найдется на пляже место и для молодежной зоны с кафе, коворкингом и лекционной площадкой.

В экстрим-зоне разместят памптрек, спортивную площадку, зону для занятий воркаутом и тренажеры.

Предусмотрена зона кемпинга и отдыха — в лесу расположатся домики, которые можно взять в аренду и площадка для установки палаток.

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