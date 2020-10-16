Второй «дальневосточный гектар» смогут взять те, кто успешно освоил первый

Более 85,5 тысячи человек уже стали участниками программы «Дальневосточный гектар» Фото: Олеся КУВАТОВА

Участки программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие свой первый земельный участок, смогут подать заявку и получить еще один участок на Дальнем Востоке. Законопроект о таком нововведении Минвостокразвития внесло на рассмотрение в Правительство России.

Как сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, получить дополнительно землю смогут люди, уже получившие по программе «Дальневосточный гектар» землю в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду. Воспользоваться правом на дополнительный «гектар» можно однократно.

Подать заявление может 1 человек и выбрать любую площадь, не превышающую 1 гектара, или группа людей, оформив коллективную заявку на площадь до 10 гектаров, при этом на каждого человека должно приходиться не более 1 гектара.

— Многие из людей, успешно освоивших ранее выданные участки, готовы еще брать землю, развивать свои проекты. Мы должны им такую возможность предоставить, — отметил ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Все оформление можно будет провести онлайн, не контактируя с чиновниками, на сайте НаДальнийВосток.рф. Средний срок рассмотрения заявления сейчас не превышает 35 дней.

По данным Агентства, более 85500 человек уже стали участниками программы «Дальневосточный гектар». 43% людей, берущих землю по программе, собираются построить на ней дом, 37% планируют заниматься сельским хозяйством. 10% участников начинают или уже ведут свой бизнес на земле, еще 7% — реализуют туристические проекты, 3% взяли землю на иные цели.

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