Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Второй «дальневосточный гектар» смогут взять те, кто успешно освоил первый

Законопроект о получении дополнительной земли по программе рассмотрит правительство России
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Более 85,5 тысячи человек уже стали участниками программы «Дальневосточный гектар»

Более 85,5 тысячи человек уже стали участниками программы «Дальневосточный гектар»

Фото: Олеся КУВАТОВА

Участки программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие свой первый земельный участок, смогут подать заявку и получить еще один участок на Дальнем Востоке. Законопроект о таком нововведении Минвостокразвития внесло на рассмотрение в Правительство России.

Как сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, получить дополнительно землю смогут люди, уже получившие по программе «Дальневосточный гектар» землю в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду. Воспользоваться правом на дополнительный «гектар» можно однократно.

Подать заявление может 1 человек и выбрать любую площадь, не превышающую 1 гектара, или группа людей, оформив коллективную заявку на площадь до 10 гектаров, при этом на каждого человека должно приходиться не более 1 гектара.

— Многие из людей, успешно освоивших ранее выданные участки, готовы еще брать землю, развивать свои проекты. Мы должны им такую возможность предоставить, — отметил ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Все оформление можно будет провести онлайн, не контактируя с чиновниками, на сайте НаДальнийВосток.рф. Средний срок рассмотрения заявления сейчас не превышает 35 дней.

По данным Агентства, более 85500 человек уже стали участниками программы «Дальневосточный гектар». 43% людей, берущих землю по программе, собираются построить на ней дом, 37% планируют заниматься сельским хозяйством. 10% участников начинают или уже ведут свой бизнес на земле, еще 7% — реализуют туристические проекты, 3% взяли землю на иные цели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14