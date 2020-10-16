Приморские энергетики и «Ростелеком» реализуют проект по подключению к сети Интернет социально значимых объектов

Филиал «Приморские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) помогает компании «Ростелеком» реализовать проект по подключению к сети Интернет социально значимых объектов в населенных пунктах Приморья. Сетевая компания предоставляет свою инфраструктуру для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В текущем году ПАО «Ростелеком» были разработаны технические условия на размещение ВОЛС на опорах ЛЭП в 28 муниципальных районах края. Для обустройства сетей связи энергетики представляют опоры ЛЭП 0,4-110 кВ, в зависимости от территории, где необходимо провести кабель. Так в Красноармейском районе ведется монтаж ВОЛС на линии электропередачи 110 кВ «Рощино – Глубинная – Восток».

Федеральный провайдер является самым активным заявителем на пользование сетевой инфраструктуры при продвижении высокоскоростного интернета в приморскую глубинку. Взаимодействие между компаниями регулируется с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи».

В текущем году «Ростелеком» планирует смонтировать около 900 км волоконно-оптических линий связи. Совместная работа компаний по продвижению цифровой связи на территории Приморья идет с 2014 года.