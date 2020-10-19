Кино, еда и шопинг: ТОП-3 осенних онлайн хобби приморцев

Приморцы продолжают активно использовать цифровые сервисы и онлайн-развлечения. В первой половине октября во Владивостоке наибольший рост продемонстрировали онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео. Интерес к таким интернет-ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube стабильно высок: в 4 раза выше по сравнению со средними показателями прошлого года, несмотря на открытие кинотеатров, театров и других культурных организаций.

На втором месте среди наиболее востребованных сайтов оказались интернет-сервисы заказа еды: количество запросов к «ресторанам онлайн» выросло в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. В тройку самых популярных сервисов снова вошли интернет-магазины: горожане оценили удобство шопинга онлайн и не собираются от него отказываться. По сравнению со средними показателями прошлого года интерес к этому виду сервисов вырос в 2,5 раза.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), в октябре достиг практически максимальных значений – 9 баллов. В целом, количество обращений к цифровым решениям в регионе на 88% превышает показатели 2019 года.

Об индексе цифровой активности

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.