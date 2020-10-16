COVID-19 в Приморье: за сутки 104 человека заразились и один умер

За минувшие сутки у 104 жителей края тесты на наличие коронавируса были положительными Фото: Милана СОКОЛ

Заболеваемость коронавирусом в Приморье растет уже 7 дней. Ежедневно увеличивается количество новых инфицированных COVID-19.

За минувшие сутки у 104 жителей края тесты на наличие вируса дали положительный результат, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с пандемией. Так много заражений в регионе не фиксировали с 31 июля.

Общее число приморцев, у которых с начала эпидемии был обнаружен опасный вирус, достигло отметки — 13110.

За сутки диагноз «коронавирус» был снят с 85 человек. Всего в крае сумели избавиться от новой болезни 11079 местных жителей.

Сообщено еще об одном летальном исходе от COVID-19. Сейчас в списке жертв заболевания в Приморье 126 имен.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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