Организаторы трех нелегальных казино во Владивостоке отправятся на скамью подсудимых

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местных 4 жителей, обвиняемых по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

С марта 2017 по январь 2020 года четверо владивостокцев проводили азартные игры в помещениях на Партизанском проспекте, по улицам Верхнепортовой и Луговой.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, с помощью Интернет «посетители оплачивали виртуальные денежные средства в виде ставок». Игрокам предоставлялся доступ к ресурсам, содержащим программный контент, имитирующий игровые алгоритмы.

Деятельность подпольных казино пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. При проведении обысков правоохранители изъяли 24 системных блока, с помощью которых проводились азартные игры.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Организаторы нелегальных игр могут лишиться свободы на срок до 6 лет.

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