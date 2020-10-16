Сегодня, 16 октября, под Владивостоком откроется казино «Шамбала»

Первую очередь комплекса "Шамбала" под Владивостоком откроют 16 октября Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Сегодня, 16 октября, в 19 часов казино «Шамбала» начнет свою работу показом развлекательного шоу «Легенды Шамбалы». Как и положено игорному заведению, в ходе программы гости нового комплекса в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье» смогут поучаствовать в розыгрыше денежных призов. Как сообщают организаторы, будет разыграно 300 тысяч рублей.

В концертной программе ночи выступит известный российский певец и музыкант Леонид Агутин.

Напомним, открывается первая очередь комплекса «Шамбала», включающая игровой зал площадью 5200 квадратных метров, ресторан Crab House, две площадки быстрого питания и концертную сцену. В эту часть проекта было вложено 3,5 миллиарда рублей.

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