Отопительный сезон во Владивостоке начнется уже на следующей неделе

Отапливать Владивосток начнут раньше по многочисленным просьбам жителей города
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отопительный сезон 2020-2021 годов начнется во Владивостоке на следующей неделе. По установленным нормативам, обогревать город начинают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышает +8 °С, однако этой осенью топить начнут раньше.
«Учитывая многочисленные обращения жителей, а также руководителей учреждений дошкольного образования с жалобами на низкую температуру внутри жилых помещений и помещений образовательных учреждений, было принято решение начать отопительный сезон, не дожидаясь установления нормативных температур», — сообщили представители управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока.
При принятии решения также учли рекомендации заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, которая рассматривает более раннее начало отопительного сезона, как меру профилактики распространения вирусных и простудных заболеваний.
Традиционно первыми получат тепло больницы, детские сады и школы, затем отопление появится в жилых домах.
Администрация Владивостока сообщает, что все учреждения образования, культуры и здравоохранения Владивостока к отопительному периоду готовы на 100%.
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