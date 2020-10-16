Компания из Владивостока заплатит более 900 тысяч рублей штрафа

Фото: пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

Суд в Приморье обязал местную компанию заплатить штраф в размере 905 тысяч рублей.

В марте этого года в порт Восточный в адрес фирмы из Владивостока из Китая прибыл контейнер с автозапчастями. Согласно поданной в таможню декларации, в контейнере должно было находиться около 26 тонн различных товаров: фильтры, фары, бамперы, аккумуляторы и другое. Однако при помощи инспекционно-досмотрового комплекса находкинские таможенники обнаружили еще 10 тонн незадекларированных автозапчастей стоимостью 3,6 миллиона рублей.

Таможня задержала товар и возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование».

Осенью суд признал компанию виновной в правонарушении и обязал ее заплатить штраф почти миллионный штраф.

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