Стали известны подробности резонансного ДТП на Красных казармах в Артеме

ДТП произошло 15 октября на улице Красные казармы в Артеме. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

О ДТП, произошедшем на улице Красные казармы в Артеме, «КП-Владивосток» писала 15 октября. Сегодня пресс-служба ОМВД России по городу Артему сообщила некоторые ранее неизвестные детали происшествия.

29-летний водитель автомашины ISUZU GIGA, двигаясь из Уссурийска к Владивостоку, не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с попутной автомашиной SUBARU LEGACY.

В результате столкновения пострадали 45-летний водитель легкового автомобиля и пассажиры: 43-летняя женщина и девочка 5 лет. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По данным ведомства, водитель большегруза прошел медицинское освидетельствование. Алкоголя в крови не обнаружено.

Сообщается, что в текущем году водитель ISUZU GIGA, живущий в Уссурийске, более тридцати раз привлекался к административной ответственности за правонарушения, допущенные в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Из них 20 раз — по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения», еще 12 административных протоколов было составлено по статье 20.25 КоАП РФ «Неуплата штрафов».

На месте ДТП полицейские составили в отношении мужчины административный протокол за «Управление транспортным средством без тахографа» и пять административных протоколов за «Неуплату штрафа».

Сейчас по ДТП проводится административное расследование: устанавливаются обстоятельства происшествия, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.

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