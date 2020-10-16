Виртуальная прогулка в прошлое: здания на Светланской и Алеутской украсили таблички с QR-кодами

МТС совместно с Туристко-информационным центром Приморского края реализовали первый этап виртуальной прогулки «Узнай Владивосток». На архитектурных достопримечательностях Владивостока появились информационные таблички с QR-кодами», которые рассказывают о самых ярких сооружениях города на пяти языках.

В первый этап проекта вошли «Серая лошадь», здание главного морского штаба Сибирской флотилии, а ныне – банк «Приморье», кондитерская Кокина, доходный дом Жуклевича и дом Багинова.

На этих достопримечательностях уже размещены информационные таблички с QR-кодами, перейдя по которым можно прочитать историю места на пяти языках (русском, английском, китайском, корейском и японском) и увидеть фотографии старого Владивостока. Таким образом, самостоятельно прогуливаясь по Владивостоку, можно совершить бесплатную мини-экскурсию в прошлое, увидеть старый город и узнать его богатую историю.

Всего в проект «Узнай Владивосток» вошли 25 исторических объектов в центре города – от дома Бриннера на ул. Алеутской до бывшего управления Владивостокского военного порта и Сибирской флотилии на ул.Светланской. В ближайшее время таблички с QR-кодами появятся на всех зданиях, включенных в виртуальную прогулку «Узнай Владивосток».

«Архитектура центра Владивостока красива и разнообразна. Многие здания имеют увлекательную историю и являются объектами культурного наследия регионального и федерального значения. Проект МТС «Узнай Владивосток» призван привлечь внимание к культуре дальневосточной столицы и повысить привлекательность нашего города с помощью современных технологий. Теперь, чтобы совершить бесплатную «экскурсию в прошлое» нужен только смартфон и мобильный интернет», — рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Основная задача нашей организации — создание комфортной информационной среды для гостей Приморья. Подобные проекты уже успешно реализованы в других регионах России. Владивосток, как столица Дальнего Востока, теперь также по праву может назвать данный проект одним из элементов продвижения города. Мы обязательно добавим QR-коды на наши карты и буклеты. Благодаря табличкам, жители гости города смогут на зданиях выстроить единую линию экскурсионных объектов для своих прогулок», — отметила заместитель директора Туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.