Сданы первые на Дальнем Востоке дома, построенные по эскроу-счетам Сбербанка

Дома жилого комплекса «Ренессанс», построенные с использованием эскроу-счетов Сбербанка, сданы во Владивостоке. Первые жильцы уже получили ключи от своих квартир. Два из трех домов жилого комплекса по улице Третья сдали раньше срока. Фундамент заложили в феврале 2018 года, первый эскроу-счет был открыт в июле 2019, а уже сейчас к ремонту могут приступать около 200 новоселов. Всего же два дома бизнес-класса вмещают в себя 400 квартир.

Отметим, с использованием эскроу-счетов компания «Ренессанс Актив» уже смогла погасить кредит проектного финансирования Сбербанка на строительство на два года раньше установленного срока. Это первые на Дальнем Востоке дома, построенные по эскроу-счетам Сбербанка с 2017 года, когда такой порядок долевого строительства утвердили федеральным законом.

Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк - лидер на рынке эскроу и аккредитивов. На Дальнем Востоке мы финансируем строительство более 50 объектов жилой недвижимости с применением эскроу-счетов. Рост объемов финансирования банком объектов жилищного строительства существенный: с начала текущего года оно увеличено в 3,5 раза. Эти цифры доказывают востребованность и эффективную работу механизма сделок с применением эскроу-счетов».

Эскроу-счет – это специальный счёт, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком и помогает защитить деньги покупателя недвижимости на стадии строительства. Покупатель квартиры вносит деньги на счёт эскроу единовременно или в рассрочку, банк блокирует средства до окончания строительства, а после завершения строительства объекта недвижимости средства со счёта эскроу уходят застройщику. Если застройщик не сдаст дом вовремя, средства со счета будут возвращены покупателю. Такая модель была утверждена на государственном уровне для защиты интересов и финансовой безопасности дольщиков — при затянувшейся стройке или банкротстве застройщика покупатель гарантированно получит свои деньги обратно.