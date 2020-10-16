Служба экологии АО «Восточный Порт» отмечает 30-летие со дня образования

Служба Отдела экологии и санитарно-экологической лаборатории, ведущих подразделений АО «Восточный Порт» отмечает юбилейную дату – 30 лет с момента образования. На протяжении нескольких десятков лет специалисты службы непрерывно ведут экологический мониторинг, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. Контролируют выполнение норм законодательства на предприятии, участвуют в модернизации устройств, которые минимизируют воздействие производства.

– Наш угольный комплекс изначально строился в соответствии с требованиями защиты природы. Поэтому еще 40 лет назад здесь была введена должность специалиста по охране окружающей среды. Занимавшая этот пост с конца 80-х годов Светлана Петровна Половникова стояла у истоков будущей службы экологии нашего предприятия и внесла неоценимый вклад в её развитие, – рассказала директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова.

Специалист отметила, что в 80-е годы с ростом и развитием производства Восточного Порта росли и задачи, которые ставились перед стивидорами надзорными органами. Для успешного выполнения этих требований было принято решение создать отдельное комплексное подразделение, занимающееся вопросами экологии и природоохраны. В середине октября 1990 года при участии Светланы Половниковой был сформирован Отдел экологии, в состав которого вошли специалисты сектора охраны окружающей среды и санитарно-промышленной лаборатории.

За годы работы службы Отдела экологии его специалисты принимали участие в проектировании полигона утилизации древесных и золошлаковых отходов, очистных сооружений промышленных вод, модернизации системы аспирации вагоноопрокидывателя, реализации других знаковых для предприятия проектов. Три десятка лет экологи Порта плодотворно сотрудничают с коллегами из сторонних организаций – обмениваются актуальными данными, проводят консультации, совместно информируют население о результатах мониторинга состояния воздуха и воды. Под руководством Светланы Половниковой и ведущего инженера отдела Натальи Ивановой на производстве прошли обучение десятки студентов-практикантов – некоторые из них впоследствии стали известными специалистами в области экологии.

В уходящем десятилетии в результате внедрения новых технологических процессов, реализации на предприятии Комплексной экологической программы и запуска Третьей очереди специализированного терминала расширился и спектр задач Службы. В этой связи штат Отдела экологии был увеличен, а санитарно-экологическую лабораторию довооружили новейшим высокоточным оборудованием. Все это позволило АО «Восточный Порт» стать первым угольным портом Дальнего Востока, который был сертифицирован в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента», что подтвердило соответствие «Восточного Порта» строгим требованиям российского и международного законодательства в области природоохраны.

Помимо решения задач производственного характера экологи «Восточного Порта» принимают участие в общественных мероприятиях, цель которых – сохранение природы на территории Находкинского городского округа. Одно из таких событий – традиционный для работников Порта и жителей Врангеля просветительский проект «Экомарафон». В этом году в ходе морских субботников, проводимых на пляжах Врангеля, экологи вместе с коллегами и волонтёрами собрали 200 мешков бытового мусора.