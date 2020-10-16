Спектакль «Судьба в подарок» во Владивостоке 11 ноября 2020

Предоставлено организаторами

На сцене Академического театра им. М. Горького спектакль «Судьба в подарок». В ролях: заслуженный артист РФ Елена Проклова, Евгений Сидихин, Антон Хабаров, Вячеслав Гугиев, Елена Хабарова.

Автор и режиссёр: Вячеслав Гугиев

Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок. Случайное знакомство вдруг окажется судьбоносной встречей. Роберт - сын состоятельных родителей, Энни - девушка из простой семьи. Они влюбятся друг в друга с первого взгляда, и, спрятавшись от посторонних глаз, вдохновившись опытом физика Шрёдингера, проведут небольшой эксперимент … с судьбой!

Спонтанная шутка навсегда изменит их историю. Энни и Роберт имеют все шансы стать самой счастливой парой на свете. Но хозяева ли они своей судьбы Может кто-то, или что-то вносит коррективы в их планы?

Когда: 11 ноября в 18.30. Возрастное ограничение: 12+.

Антон Хабаров – актёр театра и кино. «Доктор Живаго», «И все-таки я люблю…», «Братаны», «Закрытая школа», «Фетисов», «Влюбленные женщины», «Судьбы и разводы», «Селфи с судьбой», «Новая жизнь», «Адвокат Ардашевъ».

Евгений Сидихин – известный советский и российский артист, зрительскую любовь к которому сложно переоценить. Звезда сериалов «Литейный» и «Бандитский Петербург», «Упасть вверх», «Ретро втроем».

Елена Проклова - начала кинокарьеру еще в детстве, и полюбилась зрителю в образе бесстрашной Герды в фильме «Снежная королева». Советская и Российская киноактриса. «Гори, гори моя звезда», «Будьте моим мужем», «Мимино», «Желтый карлик» и многие другие.

Вячеслав Гугиев – российский актёр театра и кино, режиссёр. «Псевдоним Албанец», «Рублевка Live», «Гламур. Столица Греха», «Эффект Домино», «Слуга Государев».

Елена Хабарова – российская актриса театра и кино. «Долгое прощание», «Гончие», «Выхожу тебя искать-2», «Братаны», «Временно недоступен».

Билеты:

8(423)222-01-36, 226-05-20 театрГорького.рф