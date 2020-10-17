Бабье лето. Версия 2.0. Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на сегодня

По прогнозам синоптиков, будет тепло. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти поля повышенного давления. Отсюда в регионе небольшая облачность. Осадков не будет. По прогнозам синоптиков портала «Примпогода», дневные температуры в пределах +12 +17 градусов. Ветер юго-западный умеренный до сильного.

Небольшая облачность и без осадков сегодня во Владивостоке. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине сильный.

В Уссурийске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Дневные температуры в пределах +15 +17 градусов. Утром, кстати, местами можно застать туман. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине сильный.

Небольшая облачность сегодня в Находке. Без осадков. Днем +15 +17 градусов. Ветер юго-западный слабый, во второй половине умеренный.

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