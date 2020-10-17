Туманы-маны. Метеоусловия заставили самолеты, следовавшие во Владивосток, приземлиться в другом городе

Туманы внесли коррективы в график работы аэропорта. Фото: pixabay.com

Туманы снова в деле. На этот раз атмосферное явление стало причиной задержки нескольких самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Владивостока и вылететь из него в первой половине дня. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, задержаны рейсы в Южно-Сахалинск и Новосибирск. Не смогли приземлиться в Кневичах воздушные судна из Хабаровска, Южно-Сахалинска и Преображения.

Есть также и отмененные рейсы. Не прилетит во Владивосток самолет из Сочи и Москвы, а не улетят из Владивостока воздушные судна в Симферополь, Магадан и Новосибирск. Однако, по словам представителя аэропорта, отмена рейсов не имеет никакого отношения к туману.

- Рейсы, которые указана на табло как задержанные, не смогли вылететь и прилететь по графику из-за метеоусловий. Самолеты, которые не смогли приземлиться у нас, остановились на запасном аэродроме в Хабаровске. К этому часу, все они уже вылетели из соседнего региона и отправились в назначенные пункт, - сообщили в справочной службе аэропорта.

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