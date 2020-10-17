«Плюс» смерти. Коронавирус убил еще трех жителей Приморья

Обнародована свежая статистика по коронавируса. Фото: Кристина ГРИН

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в Приморском крае. За минувшие сутки еще 108 жителей региона заразились ковидом. Все они получили лабораторное подтверждение тому, что заражены. К сожалению, не обошлось и без летальных исходов. За последние 24 часа от коронавируса в крае скончались еще три человека. Всего же с начала эпидемии в Приморье зарегистрировали 13 218 случаев заражения.

- По состоянию на 16 октября прирост заболевших составил 108 человек. Выздоровели 11 149 пациентов с COVID, из них 70 – за последние сутки, – уточнили в оперштабе.

Пресс-служба правительства напоминает, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах – обязанность каждого.

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