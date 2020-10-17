«На полу лежала гильза»: директора автосервиса нашли мертвым в Приморье

Следователи начали расследование уголовного дела. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Трагедия случилась на улице Борисенко во Владивостоке. Там в здании местного автосервиса был обнаружен его директор без признаков жизни. Тело коммерсанта нашла сотрудница компании, которая и вызвала полицию на место преступления.

Как сообщает портал Newsbox24.tv, на теле 47-летнего бизнесмена оперативники увидели огнестрельное ранение. Отверстие от пули было в голове бизнесмена. Преступник оставил улику – гильзу, которую уже направили экспертам для проведения тщательного исследования.

Как оказалось, у следователей есть несколько версии причин произошедшего, в том числе и вариант с заказным убийством и профессиональным киллером. Уже возбуждено уголовное дело. На данный момент расследование продолжается.

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