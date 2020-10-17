Завершены поиски 18-летней Анны Мокренко, без вести пропавшей по дороге из общежития в Приморье

Девушка исчезла 29 сентября. Фото: pixabay.com

18-летняя Анна Мокренко пропала 28 сентября 2020 года в Уссурийске. Девушка просто вышла из общежития «Автомобильно-технического колледжа» и исчезла. Обратно она не вернулась ни через день, ни через два. Информация о пропаже студентки поступила к волонтерам «Примпоиска».

Они сперва разместили информацию про Анну в сети, чтобы о ней узнали, как можно больше людей. Вместе с фотографией в посте указали и приметы девушки. В частности, было известно о том, что в день пропажи на ней были: синие джинсы, красная толстовка и белые кроссовки.

Шли дни, а за ними и недели. Никто не мог сообщить о то, где находится Анна и все ли с ней в порядке и вот, спустя почти 3 недели активисты сообщили – поиски без вести пропавшей студентки завершены. К счастью, повод для этого радостный – Анну нашли живой и невредимой. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных граждан за оказанную помощь.

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