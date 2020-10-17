«Боль и страдания»: из-за ремонта дороги в Вольно-Надеждинском стоит федеральная трасса

Пробка тянется на несколько километров. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Завершение первого выходного дня стало для десятков жителей Приморья настоящим адом. Речь о тех, кто находится на федеральной трассе «Уссури». Концентрация автомобилей там на один квадратный метр предельно высока. А причина – ремонт дороги.

Из-за дорожных работа образовалась чудовищная пробка, которая тянется от Примринга до самого Вольно-Надеждинского. Затор на полосе, ведущей из Владивостока в Уссурийск. Очевидцы сообщают, что стоит даже объездная трасса в поселке Новый. Больше обходных путей у водителей просто нет. Поэтому в ближайшие часы их вечер будет в окружении собратьев по беде.

Дорожники планируют завершить первый этап работ до конца года, поэтому пробки на федеральной трассе – неизбежное явление. По крайней мере, на ближайшие месяцы.

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