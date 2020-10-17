Пока мать-алкоголичка пила у друзей, дети 2 дня жили сами по себе в Приморье

Дети теперь в социально-реабилитационном центре. Фото: pixabay.com

В отделение полиции Артема поступило тревожное сообщение о том, что в доме по улице Ярославская двое несовершеннолетний детей находятся в квартире без присмотра взрослых. На место выехали инспекторы ПДН, которые, действительно, нашли в квартире двух детей – брата и сестру 5 и 8 лет. Собственно, старший мальчик и рассказал полицейским о том, что они находятся дома одни уже два дня. Отец поехал на работу в другой город – Владивосток, а мама ушла в гости и не вернулась. Ребенок также рассказал о том, что когда он идет в школу, сестренка остается дома одна без чьего-либо присмотра.

- Полицейские установили местонахождение матери. 41-летняя жительница Артема все это время находилась в гостях у знакомых, где употребляла спиртные напитки, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Горе-мамаша в настоящее время проходит курс реабилитации в наркологическом диспансере.

44-летний папа в свое оправдание заявил, что два дня назад приготовил детям еду и уехал во Владивосток. Там он остался у родственников. Все материалы уже направлены в комиссию ПДН. Детей поместили в Артемовский социально-реабилитационный центр. За ними там присмотрят педагоги и психологи.

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