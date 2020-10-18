Без осадков и до +17 градусов: погода в Приморье на 18 октября

На погодные условия в крае влияет тыловая часть циклона Фото: pixabay.com

Приморская погода продолжает радовать жителей региона солнцем и отсутствием осадков. По информации синоптиков, на погодные условия в крае влияет тыловая часть циклона. Поэтому в крае сегодня. 18 октября, ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, западный умеренный, температура воздуха + 10...+15 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра поднимется до +15...+17 градусов.

В Находке также переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного, температурный фон будет колебаться от +15 до +17 градусов.

Переменная облачность будет и во Владивостоке. Ветер западный, северо-западный умеренный, вечером до сильного. Воздух прогреется до +13...+15 градусов.