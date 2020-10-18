Еще две смерти: в Приморском крае продолжает расти число заболевших COVID – 19

За сутки вирус был выявлен у 110 приморцев Фото: pixabay.com

Число заразившихся коронавирусной инфекцией продолжает расти в Приморье. Так, только за минувшие сутки было выявлено 110 случаев заболевания. Еще двое пациентов скончались.

По информации оперативного штаба, на данный момент число заразившихся с начала пандемии в регионе составляет 13 328 человек. Всего от инфекции скончался 131 житель региона.

Отмечается, что также выросло и число выздоровевших. Так за минувшие сутки были выписаны 79 человек. С начала пандемии COVID – 19 переболели 11 228 приморцев.