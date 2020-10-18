Двое козлов устроили разборки посреди трассы в Приморье

Участников драки не смущали проезжающие мимо автомобилисты Фото: pixabay.com

Два козла решили выяснить отношения посреди оживленной трассы в Приморье. Автомобилистам приходилось объезжать участников разборок по обочине. Однако это не смущало драчунов.

В паблике @dpscontrol появился видеоролик о том, как двое козлов выясняют отношения на трассе Партизанск-Буденовка. И речь совершенно не о поссорившихся автомобилистах, а действительно о двух козлах, которые решили проверить свои рога на прочность на оживленной дороге. Животные так увлеклись процессом, что не обращали внимание на машины, проезжающие мимо. В свою очередь автомобилисты, чтобы не навредить животным, предпочитались объехать их с выездом на обочину.

Чем закончились разборки – неизвестно. Хочется верить, что победила дружба.