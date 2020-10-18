Есть первые жертвы: полиция рассказала о новой схеме мошенничества в Приморье

Жертвами новой схемы мошенничества уже стали два человека Фото: pixabay.com

Мошенники все чаще придумывают новые схемы, благодаря которым могут обманывать обычных граждан. Полиция просит быть бдительными и не вводить данные своих банковских карт на сомнительных ресурсах, передает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Так, в Приморье уже регистрируются случаи новой схемы мошенничества. На этот раз жертвами злоумышленников становятся граждане, которые выступают в роли продавцов товаров. Они размещают объявление на популярных интернет-сайтах, и мошенники выходят с ними на связь, проявляя заинтересованность в покупке товара. После непродолжительной переписки злоумышленники сообщают, что готовы совершить покупку, но с условием оформления доставки через сайт. Потерпевшие соглашаются и им присылают ссылку (сайта-двойника). Они проходят по ней, вносят данные своей банковской карты, в том числе CVV-код (на обороте банковской карты) и остаются без своих средств.

Таким образом в минувшие выходные 42-летняя жительница Уссурийска лишилась 15 тысяч рублей. Она разместила объявление о продаже электрогитары, после чего с ней связался потенциальный покупатель, оказавшийся мошенником. Женщина получила ссылку, ввела данные кары и осталась без средств. Сам же покупатель на связь больше не выходил.

Аналогичным способом лишился 6 тысяч рублей 45-летний приморец. Мужчина разместил объявление на интернет-сайте о продаже автомобильных шин. Однако вместо заработка стал жертвой мошенников.

По данным фактам в следственном отделе полиции города Уссурийска возбуждены уголовные дела.