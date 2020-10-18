Синоптики рассказали, будет ли тепло в Приморье на следующей неделе

Воздух местами прогреется до 20 градусов тепла Фото: pixabay.com

Погода в Приморье на следующей неделе будет нестабильной. Из-за быстрой смены синоптических процессов, будут меняться волны тепла и холода. Однако будет наблюдаться потепление, сообщает Примпогода.

Так, в понедельник, 19 октября, в Приморье вторгнется гребень антициклона, а вместе с ним прохладный континентальный воздух. Осадков не ожидается, однако похолодает. Минимальная температура воздуха составит +2...-5 градусов, на южном побережье до +7 градусов. Днем столбик термометра будет показывать +10...+15, местами на юге потеплеет до +18.

Теплый морской воздух сменит холод уже во вторник, 20 октября. Ночные температуры существенно не изменятся, а вот дневные показатели будут на 1 – 4 градуса выше. Потепление продолжится и в среду, 21 октября – наш регион окажется в теплом секторе циклона, который с Амурской области переместится на Хабаровский край. Ночью на большей части территории Приморья температурный фон будет положительный, только на востоке края останутся слабые морозы. Днем воздух прогреется до +14...+20 градусов, а вот ближе к вечеру среды и в ночь на 22 октября на территории региона может пройти дождь, после которого вновь похолодает.

Во Владивостоке до середины следующей недели будет солнечно. В понедельник ночью температура воздуха составит +4...+6 градусов, днем потеплеет до +12...+16 градусов. Во вторник температурный фон повысится на 1 – 2 градуса. В среду появится облачность, усилится южный ветер. Ночь станет еще теплее – до +8...+11 градусов. Дневные значения останутся на уровне вторника, +14...+17 градусов.