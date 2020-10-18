Двое подростков в Приморье попали в ДТП на угнанных у родителей авто

Езда на родительской машине закончилась для подростков в больнице. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Двое несовершеннолетних попали в ДТП. Подростки угнали автомобили у своих родителей. Для обоих поездка закончилась в больнице, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, первый случай произошел в Красноармейском районе. 15-летняя девушка взяла ключи от автомобиля своей матери. Девочка решила покататься вместе со своей подругой. Не справившись с управлением, школьница вылетела на встречку, после чего съехала в кювет. В результате удара подруги получили травмы головы.

Участником второго инцидента стал 13-летний житель Арсеньева. Мальчик стянул ключи от машины родителей и решил съездить на ней в магазин за продуктами. На обратном пути ребенок не справился с управлением и перевернулся в кювет. Школьника доставили в больницу с травмой позвоночника.

Сотрудники ГИБДД просят родителей более внимательно относиться к ключам от своих авто и хранить их в недоступных для подростков местах.