«Чуть руль не выронил, это новый флешмоб?»: жителей Владивостока удивил необычный авто

Пользователи сети обсуждают малолитражку и ее хозяйку Фото: pixabay.com

Honda Fit c яркими наклейками во Владивостоке привлекла внимание местных жителей. Аракалы с надписями: «Осторожно! Я тупая» и «Бегите, глупцы!» вызвали шквал обсуждений в сети. Очевидно, что с юмором у хозяйки авто все в порядке. Более того, подобное украшение машины становится популярным.

На одной наклейке девушка не остановилась. Фото: ksyunyaapsalimova

«Самокритично и откровенно», «Когда муж психанул и решил обезопасить не только себя, но и окружающих», «Юморная девчонка», «Помню, чуть руль не выронил», «Сегодня видела ее на Второй речке, рядом стоял аварийный комиссар, может въехала уже в кого», – делятся пользователи социальных сетей.

Самоирония многим пришлась по вкусу. Фото: dpskontrol125rus

Как оказалось, подобная машина в городе не одна.

– Это наверное флешмоб какой-то, – отмечают подписчики популярного автомобильного сообщества края.

Это становится трендом. Фото: dpskontrol125rus

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