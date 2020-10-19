В Приморье пьяный водитель не только лишится прав, но и может попасть в тюрьму за попытку взятки

Пьяный водитель хотел подкупить инспектора Фото: Милана СОКОЛ

Двойная неудача постигла водителя джипа, который отправился покорять дороги Лесозаводска в состоянии опьянения. Мужчина не только попался на глаза полицейским, за что поплатится правами, но и стал фигурантом уголовного дела. Беспечный ездок попытался откупиться от инспектора ДПС.

События развивались на улице Калининская в Лесозаводске. Водителя Nissan Terrano остановил для проверки документов местный наряд отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД. Измененное состояние владельца авто выдал характерный запах спиртного, однако лишаться прав в планы мужчины не входило. Ушлый водитель решил «загладить вину» с помощью 30000 рублей. Инспектор от сделки с совестью отказался и вызвал следственно-оперативную группу.

Оперативники зарегистрировали попытку взятки, как и полагается по закону. По сообщению пресс-службы МО МВД России «Лесозаводский», теперь неудачливому автомобилисту грозит крупный штраф до 1500000 или вовсе лишение свободы на срок до 8 лет.

Полиция напоминает, что во всех патрульных авто установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как в салоне так и снаружи. Любая попытка уйти от ответственности за денежное вознаграждение инспекторам, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела.

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