«Аврора» вновь начнет летать из Владивостока в Сеул и Токио

Фото: сайт авиакомпании "Аврора"

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», возобновляет авиасообщение с Сеулом и Токио. Возобновление полетов по международным направлениям «Авроры» планируется из Владивостока, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Напомним, Владивосток в соответствии с решением правительства Российской Федерации включен в список открытых пунктов для выполнения международных рейсов.

Полеты в Сеул планируется возобновить с 23 октября, а в Токио — с 1 ноября.

Обслуживать направления будут воздушные суда Airbus A319.

СПРАВКА:

АО «Авиакомпания „Аврора“» входит в группу компаний «Аэрофлот», образована в 2013 году. В настоящее время парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 23 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6.

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