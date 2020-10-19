Тепло подается более чем в половину жилых домов в Приморье

В Приморье запущено 687 из 836 котельных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уже более половины жилых домов в Приморском крае получило тепло к утру 19 октября. Как сообщает пресс-служба правительства региона отопительный сезон начался в 6763 из 11879 жилых домов почти во всех муниципалитетах. Работает 687 из 836 котельных по всему Приморью.

«Подача тепла в жилые дома и на социально значимые объекты идет во всех городах и районах Приморья, за исключением Владивостока, Большого Камня и Хасанского района. В этих муниципалитетах отопительный сезон начнется в ближайшие дни», — уточнили представители краевого министерства ЖКХ.

В сообщении еще раз подчеркивается, что запуск тепла — не одномоментный процесс. В некоторых случаях требуется регулировка внутридомовых систем, устранение завоздушивания.

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