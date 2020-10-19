«Интим какой-то»: дорожные нежности в «адском» месте во Владивостоке попали на видео

противостояние на дороге едва не привело к очередному ДТП Фото: принтскрин видео.

Интересную ситуацию на оживленном участке дороги Владивостока заснял очевидец. В утренний час-пик на загруженной транспортом Луговой развернулось настоящее противостояние двух авто, которое едва не закончилось ДТП.

Водитель Subaru настойчиво пытался перестроиться в левый ряд, водитель Toyota в свою очередь решил не пропускать оппонента, уверенно двигаясь по своей полосе. В итоге машины разошлись в нескольких сантиметрах, едва не прикоснувшись бортами. От столь близкого контакта у Outback даже сложилось зеркало.

Стоит отметить, что подобные ситуации на Луговой происходят довольно часто. Участок действительно аварийный, слияние нескольких потоков транспорта вызывает постоянные пробки и ДТП. Кстати, буквально в нескольких метрах от героев видео сегодня уже столкнулись авто. В социальных сетях горожане жалуются на отсутствие уважения у водителей, а также отсутствие разметки.

«Прямо интим какой-то! Дорожные нежности», «Так Равчик едет по своей полосе, а у Субаря препятствие, он должен пропускать. У нас в городе никто не знает даже правила об одновременном перестроении», «Адское место. Раз там час стояла, пыталась выехать в сторону Беляева из-за моря желающих свернуть на Новоивановскую», «Люди готовы портить свое имущество лишь бы не пропустить другого человека», «Вот там каждое утро так. Если бы водятлы поворачивали на Новоивановскую не с 6 полос , то возможно, такого коллапса не было бы», – делятся местные автолюбители в соцсетях.

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