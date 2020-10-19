Началось благоустройство сквера на Русской, 48 во Владивостоке

Во Владивостоке началось благоустройство сквера возле дома по адресу: Русская, 48
Фото: Администрация Владивостока
Во Владивостоке начали благоустраивать еще один сквер. На этот раз речь идет о зеленой территории расположенной в районе здания по адресу: Русская, 48. Работы производят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по заказу муниципального учреждения «Дирекция общественных пространств города Владивостока».
Как напомнили представители учреждения этот сквер стал одним из победителей рейтингового голосования, проводившегося в 2018-2020 годах.
Рабочие подрядной организации уже сделали обрезку деревьев и снимают старый асфальт. На территории ведется подготовка дорожек. Прогулочные дорожки и площадки застелят гранитной брусчаткой, тротуарные бортовые камни заменят на гранитные.
Закончена обрезка деревьев, идет разметка прогулочных дорожек
Фото: Администрация Владивостока
В границах участка, отведенного под строительство, вырубят 12 деревьев, которые «находятся в плохом качественном состоянии с низкой декоративностью», сообщает пресс-служба мэрии. Высадят 112 можжевельников казацких, 26 кустов сирени Вольфа и 82 спиреи японской. Также на 7,5 тысячи квадратных метров территории засеют газон.
В сквере выделено место для спортплощадки, где установят брусья, турники и комплексный тренажер.
Оборудуют и площадку для выгула собак с барьерами, тоннелями и горками.
Подрядчику предстоит смонтировать систему ливневой канализации, наружные сети освещения и систему видеонаблюдения.
На территории сквера сделают спортплощадку место для выгула собак
Фото: Администрация Владивостока
В центре сквера определено место для размещения монумента Рихарду Зорге.
Работы будут выполняться до конца ноября.
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