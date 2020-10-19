Началось благоустройство сквера на Русской, 48 во Владивостоке

Во Владивостоке началось благоустройство сквера возле дома по адресу: Русская, 48 Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке начали благоустраивать еще один сквер. На этот раз речь идет о зеленой территории расположенной в районе здания по адресу: Русская, 48. Работы производят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по заказу муниципального учреждения «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

Как напомнили представители учреждения этот сквер стал одним из победителей рейтингового голосования, проводившегося в 2018-2020 годах.

Рабочие подрядной организации уже сделали обрезку деревьев и снимают старый асфальт. На территории ведется подготовка дорожек. Прогулочные дорожки и площадки застелят гранитной брусчаткой, тротуарные бортовые камни заменят на гранитные.

Закончена обрезка деревьев, идет разметка прогулочных дорожек Фото: Администрация Владивостока

В границах участка, отведенного под строительство, вырубят 12 деревьев, которые «находятся в плохом качественном состоянии с низкой декоративностью», сообщает пресс-служба мэрии. Высадят 112 можжевельников казацких, 26 кустов сирени Вольфа и 82 спиреи японской. Также на 7,5 тысячи квадратных метров территории засеют газон.

В сквере выделено место для спортплощадки, где установят брусья, турники и комплексный тренажер.

Оборудуют и площадку для выгула собак с барьерами, тоннелями и горками.

Подрядчику предстоит смонтировать систему ливневой канализации, наружные сети освещения и систему видеонаблюдения.

На территории сквера сделают спортплощадку место для выгула собак Фото: Администрация Владивостока

В центре сквера определено место для размещения монумента Рихарду Зорге.

Работы будут выполняться до конца ноября.

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